John Kelvin pide que no lo juzguen tras retornar a Perú: “Tengo un corazón como ustedes”

John Kelvin se pronunció luego de haber sido criticado por regresar a Perú en un vuelo humanitario desde Japón y reencontrarse con sus hijos de inmediato en medio del estado de emergencia por el coronavirus.

Ante ello, el intérprete rompió su silencio y pidió empatía al público tras no conocer la difícil situación que vivió al estar lejos de su familia.

¿Qué respondió John Kelvin ante los ataques?

El cantante de cumbia comentó que muchos lo han criticado pero no lo conocen como persona. “Hay muchas personas que me criticaron mucho, pero ustedes conocen al artista, a John Kelvin, más no conocen al papá, al súper papá, aprendan a conocer a las personas, también tengo un corazón como ustedes y tengo una vida como ustedes”, sostuvo.

Además, el músico indicó que no merecía recibir tantos ataques por su viaje de trabajo: “El hecho de que sea artista no les da permiso de que me juzgan, expriman mi corazón. Yo voy a luchar toda mi vida por mis hijos, por mi carrera, por el sueño de los míos”.

A su vez, John Kelvin contó que le dolía enterarse que sus hijos pensaban que su padre los había abandonado durante la cuarentena.

Tula Rodríguez al escuchar el comentario del intérprete, expresó: “Cuando uno va a la cama y duerme tranquilo, no tenemos que dar explicaciones a nadie, solo al de arriba”.

¿Cómo fue la llegada de John Kelvin a Perú?

John Kelvin llegó a Lima y sus familiares fueron los que lo recibieron y fueron a recogerlo. Pero lo más emotivo fue cuando se reencontró con sus hijos, pues él preparó una linda sorpresa.

El cantante de cumbia decidió disfrazarse de Sonic y fue hasta el departamento en donde viven sus pequeños para darles una linda sorpresa.