Adolfo Chuiman rechaza reuniones por temor a contagiarse de coronavirus

La propagación del coronavirus ha mantenido a los actores peruanos fuera de los escenarios o de los sets de grabación, más aún si son adultos mayores. Este es el caso de Adolfo Chuiman, quien hasta hace poco era parte del elenco de la serie De vuelta al barrio.

El actor tiene 73 años y cuenta con una larga trayectoria que ha tenido que detener por temor a contagiarse de la COVID-19.

El temor que embarga al veterano actor es debido a que su hermano falleció víctima de esta terrible enfermedad y como muchos peruanos no pudo despedirse de él.

Asimismo, contó que varias amistades le extienden invitaciones para reunirse. No obstante, él prefiere rechazarlas para cuidar su salud. Como sabemos, el actor se encuentra dentro de la población de riesgo de contagiarse por coronavirus.

“La situación cada día está más complicada y siento miedo de salir a la calle. El martes salí después de varias semanas, estaba temeroso y me puse a correr unos minutos en el parque porque ya no aguantaba tanto encierro”, comentó Chuima en entrevista para Trome.

“Este virus no es un juego, es una lamentable tragedia lo que ha pasado en Los Olivos, pero sucede en todo lugar, pues tengo amigos que me llaman e invitan a reuniones, pero les digo tajantemente que no. En estos momentos hay que cuidarse, no existe una vacuna”, agregó el actor que se hizo conocido por el programa Risas y salsa.

Además, contó que no será parte de esta temporada de De vuelta al barrio hasta que acabe este año.

“Sigo de vacaciones forzadas hasta diciembre, por eso me tengo que seguir cuidando porque soy vulnerable. Es una situación dura pero no me queda de otra”, aclaró el intérprete de Peter en Al fondo hay sitio.