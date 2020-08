Tula Rodríguez en el Día del abuelo: "Tenemos que cuidarlos y engreírlos" | VIDEO

Tula Rodríguez no quiso pasar desapercibido esta fecha especial del Día del abuelito en su cuenta de Instagram. Pues, la conductora recalcó con una emotivas palabras lo importante que es cuidarlos y brindarles nuestro cariño.

Por ello, como homenaje compartió un reflexión mensaje que transmite también a su hija para seguir valorando a su ser querido.

Tula Rodriguez en Instagram dedicó emotivo mensaje a los abuelitos en su día

La esposa de Javier Carmona expresó su agradecimiento hacia su progenitor, quien pese a su carácter de seriedad se derrite de amor por ella y su pequeña. Además, que disfruta de su compañía, alegran sus días.

"Ellos son mis papás y los mejores abuelitos del mundo. FELIZ DÍA DEL ABUELITO. Me apoyan tanto con mi @valeperuoficial que sin ellos todos sería complicado #Dontulo es renegón pero muy amoroso, siempre cuidándonos y es capaz de todo por sus nietos. Mi mamá está en Japón, ella es un leon si alguien se mete con los suyos ayyy la extraño mucho! Aún lejos siempre está pendiente de nosotras, orando y amándonos a la distancia", inició Tula en su publicación.

"Tenemos que cuidar de nuestros abuelitos, engreírlos, escuchar sus consejos y apapacharlos mucho!! Ellos tienen la sabiduría que les da los años y son capaces de darnos la calma que una necesita en los momentos más difíciles. Los amo y gracias por amar tanto a mi Vale y a todos sus nietos", sostuvo emocionada.

Aunque la figura de América televisión confesó que no tuvo la oportunidad de disfrutar de sus abuelos, le dedicó su cariño. "Yo no pude disfrutar de mis abuelitos porque partieron cuando aún no nacía y con mis otros abuelitos era una bebé, un abrazo hasta el cielo para ellos", sostuvo.