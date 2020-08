Nicola Porcella tras aclarar que no agredió a modelo: "Yo no me quiero ir" | VIDEO

Nicola Porcella rompió su silencio luego de la fuerte acusación que enfrentó por parte de su compañera Macky González en Guerreros 2020, quien lo acusó durante el reality de verla agredido.

Ante ello, el integrante del programa mexicano contó que al final se aclaró la situación y la producción le pidió disculpas, generando su deseo de continuar en México.

¿Qué dijo Nicola Porcella?

Durante un enlace con el programa 'En boca de todos', el modelo aclaró: “El respaldo que tuve acá en México ha sido impresionante (...) en ningún momento yo la toco. No sé por qué ella reacciona así, me da muchísima pena porque yo le tenía mucho cariño a Macky, yo le conté los problemas que tuve”.

El joven luego de demostrar que no tuvo ninguna reacción violenta con su compañera, recibió las disculpas de la producción y los conductores del programa. Sin embargo, Macky no se ha retractado.

“El tema no está zanjado porque Macky sigue diciendo que sí y nunca ha habido unas disculpas de parte de ella (..) este es un tema súper serio”, agregó.

Después de la polémica que se generó en redes, Nicola confesó que se reunirá con la producción del reality, pero le gustaría quedarse todavía en México al sentirse respaldado por el público.

“Tengo reunión mañana. Todo el mundo en el set se dio cuenta de la verdad. Yo no me quiero ir, me está yendo súper bien acá en México, gracias a Dios el programa la está rompiendo, estamos ganándole al programa número 1 de la competencia”, sentenció.