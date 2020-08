Toño Centella: "Mi madre falleció de COVID-19 en la puerta del hospital" | VIDEO

Con gran dolor, Toño Centella informó que su madre murió a causa del coronavirus. Los conductores de 'América Hoy' informaron que la mujer de 80 años no resisitió los sintomas que repercute esta enfermedad.

"Nos acabamos de enterar de una noticia terrible, la mamá de Toño Centella acaba de fallecer", indicó Renzo Schuller en su programa.

Ante ello, el cantante confirmó la noticia e indicó detalles de los últimos minuotes de su "mamita", como tan cariñosa,e

A raíz de ello, el cantante de cumbia se manifestó por el terrible acontecimiento y expresó su sentir tras la muerte de su "mamita", como él la llamaba cariñosamente.

“Mi mamá estaba bien le damos medicamentos y hoy día (miércoles 12 de agosto) amaneció mal. La llevamos a la clínica y falleció en la puerta“, indicó.

“Ella me mandó y video y me dijo que estaba bien. Yo no la veo hace un mes desde la operación y por lo que estaba mal”, concluyó Toño Centella.