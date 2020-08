Falleció Gian Carlo Vacchelli ‘El Angelito del 11’ a los 39 años

Gian Carlo Vacchelli, más conocido como ‘El Angelito del 11’ ha fallecido este miércoles 12 de agosto a los 39 años, así lo confirmó su esposa en sus redes sociales.

La mujer compartió con sus seguidores las últimas palabras del excongresista:

“Mi angelito, mi esposo, compañero. Hoy es un día muy triste para mí, sé que Dios hace las cosas correctas y lo más justo como me dijiste era la muerte y lo injusto era para nosotros que quedamos aquí. Amor, ayer que lograste salir del paro cardiorespiratorio sólo despertaste para decirme que me amabas y que extrañabas mucho a tu mamá y que querías irte con ella y hoy a las 7:30 de la mañana partiste junto a ella me dejaste el corazón destrozado, no sé como podré salir de esto. Te amo mi amor te amo Gian Carlo Vacchelli descansa en paz mi rey”.

“Nunca le tuviste miedo a nada, me amaste y te amé y ese amor me ayudara a seguir hasta el día en que nos encontremos, te fuiste en una época donde nadie podemos darnos un abrazo, quizás lo quisiste así, tu corazón no resistió porque estaba llena de amor. Hasta pronto mi amor”; fue el emotivo mensaje que la mujer compartió en su cuenta de Facebook.