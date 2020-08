Jossety Hurtado recibe elogios al mostrar su estilo natural

Jossety Hurtado dejó cautivado a sus seguidores y extraños también al mostrar en su cuenta de Instagram una imagen donde deja los looks llamativos y maquillajes cargados para darle paso a un look más simple y natural.

Como sabemos la hija del pintoresco personaje de nuestra farándula, Andrés Hurtado nos tiene acostumbrada a compartir un estilo no solo saludable, sino sus fabulosas transformaciones las cuales las consigue a base de maquillaje. No obstante, Jossety fijándose nuevos retos donde los lujos y las vanidades no son parte.

En las mencionadas publicaciones, la engreída del presentador de televisión se muestra con un estilo más athleisure, con el cabello suelto y sin nada de make up, tan solo usa unos lentes de color verde.

Si embargo, este cambio llamó mucho la atención de sus seguidores quienes afirmaron que este cambio le queda excelente, ya que explota su lado más natural.

“Definitivamente hermosa, te prefiero mil veces a lo natural, bendiciones reina”, “Me encanta esta foto. Es la más natural que te he visto, fabulosa”, “Ohhh regia como que al natural te vez más jovencita, regia y muy linda”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.