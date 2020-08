Luis Miguel reaparece irreconocible tras filtración de foto junto a estilista

Hace algunos días los fans de Luis Miguel se sorprendieron al verlo en una imagen que compartió su estilista Luis Bonomo en su cuenta de Instagram, quien está a cargo de su aspecto personal desde hace 3 años.

Aunque el artista lleva una vida fuera de los reflectores, Bonomo contó cómo son los encuentros con el “sol de México”, durante una entrevista que concedió al programa Despierta América.

“El pide siempre su look smoking, que es un look bien limpito, no le gusta nada extravagante, y como persona, es una muy persona muy calmada, respetuosa y que responde a la gente que le viene a pedir una foto o un autógrafo con mucho cariño. La verdad es que me ha sorprendido mucho en ese aspecto”, manifestó el estilista.

Luego de ser interrogado sobre los hábitos de Luis Miguel mientras le cortan el cabello, Bonomo contó: “charlamos, llega siempre con su parlante escuchando su música y en algún momento ha cantado también, así que ha sido un gran privilegio tenerlo aquí en el salón y que cante un par de notas”.

Para finalizar, Luis Bonomo destacó la sencillez del cantante, asegurando que no se impone y espera su turno sin problema, además de ser generoso con las propinas.