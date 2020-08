Monique Pardo tras sufrir problema cardíaco cardíaco: Estoy solita en casa”

Monique Pardo pasa el peor momento de su vida en medio de la pandemia por coronavirus, debido a que reveló su estado de soledad pese a que hace unos días fue víctima de un problema cardíaco y esta dentro de la población vulnerable señalada por el ministerio de Salud.

Como se recuerda, la popular 'caramelo' fue víctima de un problema cardíaco que le generó un gran susto; sin embargo, logró superarlo y ya se encuentra en su casa, lugar donde está completamente sola debido a que su esposo acata el aislamiento social obligatorio y está al lado de sus hijos.

En una reciente entrevista con América Hoy, la popular Monique comentó que no tiene nadie que la ayude con la cocina o los quehaceres de la casa porque está sola.

“Estoy solita en casa. Me equivoqué al decirle a mi esposo que haga la cuarentena con sus hijos, pues pensábamos que era 15 días. Él me cuida, me cocina y ahora no hay quien me cuide. Hay días que no como bien y todo eso me está dañando”, reveló Monique Pardo.

La intérprete del ‘Caramelo’ manifestó que aún no se encuentra completamente bien y aprovechó la ocasión para pedir ayuda para que le realicen una tomografía de pulmones.

La cantante también confirmó que su problema cardíaco se originó por una mala reacción de su organismo frente a un medicamento para tratar la bronquitis.