Christian Meier es criticado por opinar en CNN sobre las fallas de Perú ante el COVID

Christian Meier se volvió viral en Twitter luego de conceder una entrevista a CNN y comentar sobre la realidad peruana en medio de la crisis sanitaria que se vive por la pandemia del coronavirus.

¿Qué dijo Christian Meier?

El actor generó controversia por opinar en el medio de que comunicación internacional que una de las razones por la que Perú se encuentra atravesando un completo panorama con altos índices de contagios se debe por la informalidad laboral y la "escasez cultural" que tienen los ciudadanos.

De acuerdo al avance que se transmitió en el portal, el motivo que comentó el intérprete sería el origen por qué no se cumplen las medidas de prevención y aislamiento social para prevenir al COVID-19.

“El Perú es un país que el 70 % de su economía es informal, quiere decir que el 70 % vive del día a día, no tiene acceso a comunicaciones, agua ni a servicios básicos”, expresó el actor.

“Entonces, por más que se les diga que tiene que quedarse en casa por una cuestión de salud, jamás lo van a entender porque no tienen un seguro debido a que no se quieren formalizar. Así que por más que fuimos unos de los primeros en llamar al confinamiento, solo se sentía en algunos estratos del Perú. La gran mayoría no lo entiende, no es un problema económico sino de escasez cultural”, acotó el artista.

Los usuarios luego de escuchar el comentario de Meier lo criticaron en Twitter, manifestando que no se “meta” en el ámbito político, pues, es ajeno a la realidad que vive el país.

“Christian Meier, el nuevo Jorge Cuyubamba”, “El problema con que Christian Meier analice la realidad del Perú es que siempre ha estado completamente desconectado de la realidad”, “¿Por qué no entrevistan a ‘Melcochita’? ¿Tan caída de entrevistados está la CNN en Miami?”, “¿Quien es Christian Meier, algún epidemiólogo?”, fueron algunas de los mensaje en redes sociales.