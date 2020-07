Ethel Pozo rompe su silencio y revela cuál es su relación con Ignacio Baladán

Ignacio Baladán llamó la atención del público al expresar que Ethel Pozo es “una chica guapa”. Pero durante el segmento de “Chisiri Chismes” de América Hoy, la conductora habló sobre las especulaciones que se han generado alrededor de este comentario.

"Es mi amigo. Ignacio Baladán es un caballero conmigo y yo soy una dama, somos amigos, nada más". Sin embargo, su compañero Renzo Schuller le dijo: "Con el pretexto de las empanaditas, con el pretexto de 'tráeme un postre', ¡yo te he visto!, y para mí que Ignacio tiene un plan".

Además, manifestó que se hablan por chat, pero son amigos. "No tiene nada de malo que chatee, sí chateamos porque somos amigos, y siempre que escribo pongo mis caritas (emoticones)... Un beso para él, somos amigos", reveló.

Por su parte, Fiorella Rodríguez, quien decidió analizar estas indirectas le dijo a la hija de Gisela: "Cada vez que enciendo mi televisor, al muchacho Baladán alguien lo está dejando, el pata se queda sin chica, lo dejan, no sé por qué. Amistad, ten cuidado, por algo lo están plantando al chico tantas veces".

Sobre el corte de Gisela Valcárcel

También, en este espacio, Ethel Pozo comentó sobre el cambio de look de su mamá Gisela Valcárcel, quien hace unos días se cortó el cabello sola. "Yo le pregunté a mi mamá, '¿qué te llevó a hacer eso?', y me dijo, 'no te acuerdas en la época de Amarige, se veía fácil', pero le dije, 'sí, pero con tijera profesional'. A mí nunca me cortó el cabello de chiquita, pero mi abuelita me cortaba peor".