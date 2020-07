Jazmín Pinedo sorprende al hablar sobre su situación sentimental

Luego de ser vista entrando al edificio de su expareja Jesús Neyra, Jazmin Pinedo no tuvo ningún reparo en responder cómo se encuentra sentimentalmente. La conductora de TV fue entrevista por Sheyla Rojas en Estás en todas.

En este programa, Jazmín Pinedo se sometió a una serie de preguntas, en donde se refirió a sus pretendientes.

Incluso, indicó que por ahora no los necesita.

“Tú que estás soltera ¿los pretendientes están ahí?”, le preguntó Sheyla Rojas a Jazmín.

De inmediato, la conductora de Esto es Guerra respondió: "No hay tantos pretendientes, porque me los ahuyentan pero no los necesito".