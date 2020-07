One Direction festeja sus 10 años lanzando página web y conmovedor video

Un regreso esperado, One Direction dio a conocer en las redes sociales que se unirían para festejar su décimo aniversario así lo anunciaron con bombos y platillos en medio de esta fuerte crisis de salud por la pandemia de coronavirus.

La boy band británica cumple este 23 de julio 10 años de su formación en el reality inglés, The X Factor, donde quedaron en tercer lugar. En el video que compartieron con sus fans muestran contenido nunca antes visto.

One Direction lanzó una página web y con un nostálgico video como parte de un conmovedor viaje por el pasado donde hacer evocar a las directioners, como se conocieron y lograron romper todo tipo de récords.

En cuanto a su video, este no dura más de 5 minutos y sirve como mini documental que cuenta las vivencias de Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik en casi 6 años que estuvieron unidos con un descanso indefinido.

El clip fue publicado en YouTube, en el que se puede ver a One Direction lidiar con el aumento de las seguidoras a través de los años y sus diversos viajes alrededor del mundo para realizar concierto en casi todos los continentes.

Página de One Direction se cae a pocas horas de lanzada

Luego de comunicarse del lanzamiento de la página web por los 10 años de One Direction esta mostró fallas por la gran cantidad de visitas.

Todo quedó al descubierto con un mensaje que compartió One Direction, que decía así: "10 años de One Direction: Uh oh, rompieron el internet (otra vez). ¡Lo lamentamos! Estamos trabajando en arreglarlo tan rápido como podamos. ¡Espérenos!", junto al hashtag: "DirectionersRompenElInternet".