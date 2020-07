Korina Rivadeneira feliz con el gran regalo que le hicieron los papás de Mario Hart | VIDEO

La modelo venezolana Korina Rivadeneira y el chico reality Mario Hart están a pocas semanas de convertirse en padres y ambos ya están más que listos para darle la bienvenida a la pequeña Lara.

Incluso la modelo decidió mostrar la bella habitación de su bebita en su cuenta de Instagram y todos sus fans compartieron su emoción con ella.

Incluso la artista no dudó en enseñar muy alegre los regalos que sus suegros (papás de Mario Hart) Lourdes Torres y Mario Hart (papá) le regalaron hermosos adornos y muebles de color blanco.

Echa un vistazo al video:

Pero no todo es de ‘color de rosa’ durante el embarazo, ya que Korina ya está presentando malestares típicos de su estado:

“Ya entré en una etapa en la que me cuesta hacer muchas cosas porque el dolorcito no me deja. Hombres los odio, ustedes deberían sentir lo mismo. No todo es color de rosa”, expresó Korina en su cuenta de Instagram.

Korina Rivadeneira y Mario Hart revelan el rostro del bebé

Mario Hart y Korina Rivadeneira quisieron compartir con sus fans el rostro de su hijita Lara al mostrar la primera ecografía 7D.

A través de sus historias de Instagram, Mario y Korina no dudaron en enseñar el video en donde se puede ver con mucha claridad el rostro de su pequeña.