Orlando Fundichely rompe su silencio tras fuertes ataques a su hija por Karina Rivera

Orlando Fundichely indignado por los ataques a su hija con Karina Rivera en redes, se pronunció a través de su cuenta de Instagram para defender a su heredera luego que la animadora infantil fue acusada de haberse "metido" en el matrimonio de su actual pareja.

Luego del informe periodístico en 'Magaly TV La Firme', la hija mayor de la figura de Latina, Doris Fundichely, es víctima de bullying en su red social por lo ocurrido con su mamá.

“Tremenda candy resultó tu mami la suavecita, pero bien dice el dicho "líbrame de las aguas mansas, que de las bravas me cuido yo" #KarinaRiveraRompeHogares”, “Ojalá no resultes como tu madre”, “Palta con tu madre, que mala mujer”, “Tu madre es una z****”, fueron algunos de los comentarios que recibió la hija de Orlando Fundichely en sus redes sociales.

¿Qué dijo Orlando Fundichely en Instagram?

El actor "Como padre y ex esposo quiero suplicar a todos que mantengan a mis hijas fuera de este episodio que no deja de ser personal. Solo pediría que se pongan en mí lugar y sobre todo en el de ellas", indicó.

"He tenido que leer algunos comentarios muy mal intencionados dirigidos a ellas y eso es algo que se me hace muy difícil tolerar. Durante mucho tiempo incluso me he callado ante todos los que han puesto como razón de mí divorcio la infidelidad y por ello aprovecho la ocación para desmentirlo categóricamente. A Karina le tengo el cariño que merece por regalarme mí tesoro mayor y por ello le deseo la mejor de las suertes en estos momentos y siempre. A los amigos de la prensa que me han estado localizando les ruego entiendan mí posición y comprendan la razón por la cuál no voy a hacer ninguna declaración al respecto. Siempre agradecido", finalizó en su red social el actor.

Karina Rivero fue acusada de "haberse metido" en el matrimonio de su pareja

“Sí se metió en mi matrimonio, aunque diga que no, ella lo sabe. Son 29 años juntos, me ca** el matrimonio (...) un hombre de 50 años, que alguien venga y le m... el trasero, porque es la realidad de esta mujer, le importó un bledo y dejó tirada a su familia”, comentó Giuglianna.

Además, comentó: “Hace un año y cinco meses están, y ella ha estado desde noviembre, diciembre, enero, dándole, dándole el teléfono, las comunicaciones todo el tiempo (...) y en febrero es cuando yo le dije: ‘te vas de la casa si estás con otra mujer’”, asegura Calisto.

¿Cuántos años tiene Orlando Fundichely?

El intérprete cubano nació el 26 de setiembre de 1968 y pronto cumplirá 52 años.