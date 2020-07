“Llevo años luchando con mil problemas y son mentales”: Gino Assereto preocupa a fans

Gino Assereto luego de haber difundidos un vídeo donde Jazmín Pinedo salía del edificio donde vive Jesús Neyra, se pronunció en su cuenta de Instagram con un revelador mensaje que sorprendió en medio de la polémica por la situación sentimental de su expareja.

¿Qué dijo Gino Assereto en Instagram?

Por medio de su plataforma digital, el exchico reality publicó unas angustiantes frases que impactaron a sus fanáticos al confesar que está luchando con varios problemas.

“Llevo años luchando con mil problemas y son mentales. Llevo años batallando con esos demonios que no son reales”, indicó Assereto en su red social.

A su vez, dio de entender que nadie sabe en realidad lo que está pasando: "Me creo mi propia película y me sumerjo en mundos irreales. Hoy soy consciente que vivir así hace que muchos crean falsedades, nadie me conoce y nadie sabe lo que vivo, no me juzguen en la calle, lo tengo a Dios como testigo”.

También, agregó: “Hoy estoy donde estoy y llegué en modo inconsciente. Que la vida me perdone por no haber vivido en el presente. El camino aún empieza y mi sueño está a la vuelta. Llevo muchos años de vida, pero mi vida aún no está resuelta. Amén”, se lee en la publicación de Gino Assereto.

Gino Assereto borro sus fotos románticas con Jazmín Pinedo en Instagram

Gino Assereto decidió tomar una radical decisión luego de transmitirse unas imágenes de su expareja Jazmín Pinedo saliendo rápido del edificio de Jesús Neyra.

Al parecer, esto habría dejado impactado a Gino Assereto, quien terminó borrando todas las fotos románticas que tenía con Pinedo. Sin embargo, dejó en las que aparece junto a su hija.

Jazmín Pinedo en Instagram rompe su silencio tras sus polémicas imágenes

Tras la revelación del video en el programa de Magaly Medina, la modelo no había dicho absolutamente nada respecto a la situación, pero ahora utilizó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje.

En su cuenta oficial, la conductora de ‘Esto es Guerra’ reveló un video en donde baila una canción que resalta su soltería:

“No quiere saber de amores, ya enterró sus emociones. En casa nadie la espera: sola, suelta y soltera”, bailó bastante feliz a modelo.