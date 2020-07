Mario Irivarren revela que quiere donar plasma para ayudar a pacientes con COVID-19

Luego de aparecer en Esto es Guerra y confirmar que ya se siente mucho mejor tras superar el coronavirus, Mario Irivarren señaló que está dispuesto a donar plasma para ayudar a pacientes con esta enfermedad.

“Ya me dieron el alta, me hice la prueba molecular, ya no tengo Covid 19. Yo solo estoy esperando para volver que me llame el productor, por lo menos ya empecé a entrenar”, precisó Irivarren, tras mencionar que durante el tiempo que recibió el tratamiento siempre pensó en positivo y evitó caer en desesperación

“Me siento súper, tanto bien físico como anímicamente, fueron días difíciles cuando me enteré de la enfermedad. La mente es muy poderosa, pensar en positivo sirve para que todo sea más asimilable. Afortunadamente, no pasé por una etapa grave de la enfermedad, sino una etapa suave, nunca perdí el optimismos", acotó.

Mario Irivarren reveló que sí estaría dispuesto a participar como paciente recuperado en el tratamiento experimental con trasfusiones de plasma para salvarle la vida a pacientes de covid-19. “Yo estoy dispuesto para lo que me necesiten”.

Asimismo, mencionó que por información médica tenía conocimiento que una persona contagiada por COVID-19, era fuente de transmisión durante los 10 primeros días, luego continúa con la carga viral pero no era un foco infeccioso.