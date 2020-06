¿Alessandra Fuller se defiende tras fuerte crítica de Rodrigo González?

La actriz Alessandra Fuller habló sobre lo mal que pueden llegar a ser las redes sociales cuando solo se usan para generar ‘odio’.

Usuarios en redes indicaron que este mensaje sería una indirecta para Rodrigo González ‘Peluchin’.

“Nunca el público va a estar conforme. Si estas flaca, ‘¡ay no, estás demasiado flaca, ¡qué feo tu cuerpo!’ Si estás gorda, ‘¡ay no, baja de peso!’. Es muy triste percibir que no existe el punto medio, pero quiero creer que vamos a cambiar”, comentó.

La artista mencionó que estas personas deben replantearse las cosas en su vida para ser felices sin hacer daño a nadie más.

“Hay que ser empáticos. Todas aquellas personas, porque las hay, que incentivan el odio y los comentarios negativos tienen que replantear muchas cosas en su vida. Ojalá que encuentren luz y una motivación en su vida, una fuente de amor”, indicó Alessandra al ‘Trome’.

“Aquellos que tienen la posibilidad de ser vistos y escuchados tienen que usar esas poderosas herramientas para el bien. Siempre va a haber de todo en este mundo, pero creo que es algo valioso poder ser visto y tener una voz que sea escuchado, que debería usarse para el bien”, finalizó la actriz de la recordada serie juvenil ‘Ven, Baila Quinceañera’.