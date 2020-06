Cachuca, líder de Los Mojarras reveló que el coronavirus se llevó a sus padres y hermano

El líder de Los Mojarras, Cachuca, reveló que él al igual que su esposa y otros familiares se contagiaron de coronavirus. El artista peruano contó entre lágrimas que tuvo que vender su carro e instrumentos para poder comprar medicinas y comida. Además, que está recibiendo ayuda de sus fans.

El drama de perder a un familiar duele, pero el ver partir a tres en una misma semana fue un desconsuelo total, expresó el cantante.

Al igual que muchos peruanos, Hernán Condori, más conocido como Cachuca de Los Mojarras, no pudo decirle adiós a sus padres y hermano porque también contrajo el virus. Por su suerte, él se está recuperando y confía que podrá vencer la enfermedad.

“Esta enfermedad se llevó a mi madre, mi padrastro y mi hermano, aparte, tengo 7 familiares con el mismo mal. De ellos, dos están delicados y los otros, recuperándose”, expresó Condori a el diario El Popular.

Indicó que se contagió de la COVID-19, que estuvo varias semanas mal, pero con los cuidados de su esposa y remedios caseros está recuperando las fuerzas.

Para el icónico cantante el sobrellevar la pérdida de familiares es un sentimiento desolador. Manifestó que fue la primera vez que sintió un dolor tan intenso. “(…) es como recibir un martillazo y duele, esto es más que te den cien martillazos. Esta enfermedad me arrancó lo que más quería. Yo estoy recuperándome, tengo los pulmones destrozados, baje casi 10 kilos. Me agito mucho si camino”.

Para poder subsistir tuvo que vender su carro e instrumentos musicales y expresó que para él el mayor mal de esta pandemia fue corrupción.

“No hay shows, no puedo hacer taxi y mis ahorros se han agotado. Pido fiado a la tienda, algunos amigos me han donado papas, arroz. Nada de pollo ni pensar en carne. Estoy sobreviviendo del cariño de la gente, fanáticos de la música de Los Mojarras, aun en los peores momentos mi música me da algo para comer”, reveló.

Dedica canción a médicos

Por solicitud de los médicos, Cachuca transformó la letra de Triciclo Perú e hizo una dedicada a los médicos, que se llama Doctor Perú.

“En la madrugada, cuando ya estaba mal, agarré mi grabadora, la guitarra y el lápiz para componer. Mucha gente va a morir aún, hay que preparar a la gente para ver partir a sus seres queridos”, refirió.