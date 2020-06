Samahara Lobatón sobre Melissa Klug: "Mi mamá nunca me pidió que regresara a casa"

Son muchos los rumores los que rodean a Melissa Klug y a su hija rebelde, Samahara Lobatón y más aún desde que se anunció su embarazo. Como es la nueva chica mediática la conductora de televisión Magaly Medina no dudó en entrevistarla para conocer más sobre su estado de gestación, la relación con su madre y el periodo que vivió con Jefferson Farfán.

La popular 'Urruca' le reconoció unas palabras a la joven influencer, el decir que adora a su mamá y hermanas.

Samahara Lobatón admira a Melissa Klug por ser mamá joven

“Pese a todas las diferencias que hemos tenido, para mí mi mamá es una mujer digna de admirar. Nos tuvo a las tres muy joven, ella tenía 19 años y ya tenía tres hijas. O sea, ella nunca le tuvo miedo a la vida”, expresó con admiración de su madre.

Además, dijo que Melissa Klug es una mujer solidaria “ella siempre piensa en el bienestar de los demás, así no sea parta de su familia. Ella siempre quiere que todos estén bien”.

Magaly Medina hizo una comparación sobre la edad a la que se convirtió en mamá “La blanca de Chicuito” y la joven indicó: “Si, definitivamente, si para mí una es un mundo no me imagino a ella con 19 años y tres hijas. En verdad es digna de admirar y siempre le dicho ‘mi mamá se puso bien los pantalones en ese tema’”.

La ex chica reality manifestó que sí habló con ella por el Día de la madre, si bien ahora no se han reunido es más por tema de coyuntura no porque no se quieran ver. “Yo tengo que intentar exponerme lo menos posible”.

Melissa Klug no ha pedido regresar a casa a Samahara Lobatón

Samahara Lobatón le volvió a decir a Magaly Medina que no es muy amante de lo material, que lo que más desea es un hogar lleno de estabilidad y amor. La periodista le consultó si su mamá le ha pedido que regrese a su casa.

“Yo siempre he sido muy independiente, siempre he trabajado, igual mi pareja también lo hace”, indicó la joven, es ahí que la presentadora que le preguntó si Melissa Klug le ha propuesto que regrese al hogar familiar. La segunda hija de la Klug respondió que “no, y menos ahora. En la actualidad estoy formando mi familia, así que no lo haría ahora”.