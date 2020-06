Ana Siucho y su impactante respuesta tras difundirse conversación de Edison Flores con fan

Luego que se filtrara una supuesta conversación entre Edison Flores y una fan, los seguidores del futbolista han quedado anonadados. Mientras que unos se solidarizan con Ana Siucho por la "supuesta infidelidad", otros confían en que todo se trate de un error.

Sin embargo, la preocupación de los usuarios de las redes sociales aumentó cuando notaron que el popular Orejitas borró todas las fotos que tenía con su esposa en su cuenta de Instagram.

Y quedaron aún más intrigados por la reciente publicación de su esposa Ana Siucho. La joven dejó un impactante mensaje en sus redes sociales.

“A mí me puedes destrozar mil veces, pero yo nunca te voy a hacer lo mismo. No lastimo a quien me lastimó, no me rebajo al mismo nivel. Solo me alejo y me vuelvo indiferente”, dice en la historia de su cuenta de Instagram.

¿Infidelidad?: Difunden supuestos chats entre Edison Flores y una fan [VIDEO]

Una página de espectáculos sorprendió al publicar una captura de una conversación que Edison Flores habría tenido con una fan. En la imagen se puede ver a la esposa de Ana Siucho teniendo luna conversación íntima con la desconocida.

La página que se encargó de difundir la conversación fue Tecontamostodito.

- Edison Flores: Están buenos los videos, ¿Qué edad tienes?

- Joven desconocida: Casi 20 ¿Y tú?

- Edison Flores: No, yo tengo 25 (emoticon de corazón).

- Joven desconocida: ¿Ya viajaste?

- Edison Flores: Aun no. Espero que pronto. ¿Y tú qué tal, estudias?

Se puede leer en la conversación. Y aunque, en el video se señala que “la otra parte de la conversación completa será publicada más tarde" y piden que "por favor no tergiversen la información", se aclara que "es una conversación de este año".

Aunque estos mensajes no resultan claros, Edison Flores se ha vuelto tendencia en las redes sociales. Sus fans no han dudado en expresar su sorpresa, sin embargo, hay otros que han indicado que nada está claro, por lo que esperan que se trate de un error.