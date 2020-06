Mathías Brivio recalcó no arrepentirse de haber dejado Esto es Guerra

En el final de temporada de “La Máscara”, donde Eva Ayllón terminó siendo la ganadora, bajo el disfraz del Monstruo, el que sorprendió con sus comentarios fue Mathías Brivio al expresar que no está arrepentido de haber abandonado la conducción de Esto es Guerra, programa en el que estuvo mucho tiempo.

Para terminar, quiero agradecer a todos. Gracias a este canal, a Latina por haber confiado en mí para este proyecto. La verdad, me siento en casa, me siento en familia en este canal, feliz de estar acá. Me siento contento de haber tomado la decisión que tomé. No me arrepiento”, señaló Brivio tras finalizar el programa.

Todo parece indicar que fue verdad cuando Mathías dijo a la prensa que priorizó a su familia antes de continuar en el reality pues “ya no veía a mis hijos, solo durmiendo".

"Me estaba perdiendo muchos momentos y creo que era el momento de ponerlos primero ante todo”, sostuvo el también periodista.

¿Por qué dejó Mathías Brivio Esto es Guerra?

Luego de conocerse que ya no estaría junto a Gien Piero Díaz, Mathías Brivio usó su espacio en Onda Cero para contar los verdaderos motivos para dejar el reality.

"Es una decisión que yo ya venía pensando. A principios de año la pensé, a mediados de año reforcé la idea y a finales de año la concreté… Mi hija tenía 3 años cuando empecé el programa y ahora tiene 10. Yo no sé qué es hacer tareas con ellas… Quiero ahora darme un tiempito, un descanso de la televisión, de un programa diario, sumamente desgastante, pero estoy muy agradecido", contó Mathías Brivio en su programa radial de Onda Cero.