Salim Vera: "En el Perú, en tu propia casa, todos los días hay racismo y clasismo"

La muerte del afroamericano George Floyd ha generado varias movilizaciones en Estados Unidos y la indignación del mundo.

Durante estos días, la población afroamericana ha salido a manifestar exigiendo justicia y piden que las personas, sobre todo los policías, los respeten pues su color de tez no los define.

Esta es una de las razones por las que muchos famosos han publicado en sus redes sociales una imagen negra con el hashtag #BlackLivesMatter (“Las vidas negras importan”), una manera de protestar contra el racismo.

El caso de George Floyd ha dado la vuelta del mundo y el Perú no es ajeno a este hecho. Varios famosos peruanos, como Leslie Shaw, Kate Candela, Melissa Paredes, entre otras, se unieron a la tendencia de color una imagen negra para mostrar su apoyo a los que han sido víctimas del racismo.

Sin embargo, Salim Vera mostró su disconformidad con los que se unieron a esta tendencia. El vocalista de ‘Líbido’ señaló que en el Perú también hay “racismo y clasismo” y que los peruanos no generan tanto revuelo como el caso de George Floyd.

“Te cuento que aquí en el Perú, en tu propia casa, todos los días hay un racismo y un clasismo de la p** auméntale a eso, las muertes innecesarias de mujeres... No me vengas con tu basura doble cara, de que, porque murió una persona a 3000 kilómetros de aquí, ahora eres "antirracista" y vas a colgar una imagen negra para que todos vean lo solidari@ y "cool" que eres, para que todos vean lo "empatic@" que eres”, escribió en Instagram.

El cantante también agregó que nadie ha hecho nada para evitar la violencia contra la mujer y el racismo.

“Si no has movido ni un puto dedo, en tu propia realidad, no sirve absolutamente de nada tu estúpida imagen negra, no quieras subirte a un coche que no es el tuyo”, finalizó.