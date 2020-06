Hermana de Samahara envía duro mensaje tras embarazo de hija de Melissa Klug

Melissa Klug se convertirá en abuela por primera vez después de que su hija Samahara Lobatón confirmara su embarazo.

Tras esta situación, Gianella Marquina no había dicho nada acerca de la situación, pero ahora decidió hablar sobre el bebé que llegará dentro de algunos meses.

La hija mayor de Melissa Klug quiso que sus seguidores de Instagram puedan preguntarle lo que quieran y muchos consultaron sobre el embarazo de Samahara.

¿Qué se siente ser tía?

Les doy una noticia, que yo soy tía desde hace muchísimo antes, porque mi mejor amiga ha dado a luz hace un mes y es la baby más hermosa del mundo.

¿Serán unas tías engreídoras?

Sí, definitivamente, yo creo que Melissa (Lobatón) más que yo porque ella es más engreidora con toda la familia, yo soy más seca.

¿Te incomoda hablar del embarazo de tu hermana?

No me incomoda, pero no es un tema que sea mío, netamente, es un tema personal de mi hermana, si ella quiere comentarlo que lo haga ella, yo no soy la indicada porque no es mi pancita.

Samahara Lobaton: su pareja rompió su silencio ante el embarazo de la joven

La pareja de Samahara Lobatón se pronunció desde sus redes sociales sobre su paternidad. Youna sorprendió al dedicar unas emotivas palabras, mostrando la foto de su primogénito.

A su vez, confesó su miedo de no ser el padre perfecto pero que intentará hacer su mejor rol para que esté feliz su familia.

"No dejo de pensar en el futuro con miedo, de no ser el padre perfecto, pero cada segundo trato de superarme para lograrlo, el miedo de no saber cuidarte me embarga, pero la felicidad de poder tenerte en mis manos es mucho más", expresó.

Karla Tarazona envía mensaje a Samahara Lobatón

Luego que Samahara Lobatón diera a conocer su embarazo a través de Instagram, algunas personalidades de la farándula peruana se han pronunciado al respecto. Una de ellas es la expanelista Karla Tarazona.

La expanelista del programa “Válgame” opinó sobre el embarazo de la hija de Melissa Klug, quien a través de sus redes sociales anunció que se convertirá en madre pese a que hace unos días lo negaba.

“Es comprensible que uno niegue las cosas porque los primeros meses son de mucho riesgo”, manifestó Karla Tarazona y comentó que a Melissa Klug sus amigos ya la molestan llamándola “la nona”.