Charly García no tiene COVID-19 pero debe seguir internado, según comunicado

El músico argentino Charly García fue internado este sábado de urgencia en el Instituto de Diagnóstico y Tratamiento (IADT) de Buenos Aires por un cuadro de fiebre y síntomas respiratorios.

A través de un comunicado, se informó que el artista está fuera de peligro. Además, agradeció al centro de salud y al personal médico por su dedicación.

“Charly García fue internado el día sábado 30 de mayo por un cuadro de fiebre alta y síntomas respiratorios. Se realizaron todos los estudios pertinentes. El test indicado para COVID-19 dio resultado negativo. La evolución clínica es buena”, señala el comunicado.

"Charly quiere agradecer al personal del IADT – médicos/as, enfermeros/as, kinesiólogos/as, camilleros/as, que trabajan con tanta dedicación y empeño. Y en especial a su médico de cabecera dr. Sebastián Grinspon que esta siempre, cada día, a su lado", continúa.

Asimismo, remarca que aunque "su evolución clínica es buena", deberá cumplir su tratamiento, por lo que permanecerá "pocos días más" internado.

Por su parte, su mánager, José Palazzo, publicó un mensaje en Twitter donde pide calma a los fans de Charly García.

“Me escriben muchos por Charly. Yo estoy en Córdoba pero me dijo su familia que no tiene COVID y que está bien. Tranquilos y snm (en referencia a Say No More)”, escribió.