Karina Jordán no ve escenas de su novio en ‘Te volveré a encontrar’ por celos

La actriz Karina Jordán y su novio Diego Seyfarth trabajan juntos en la novela ‘Te volveré a encontrar’, pero a ambos les ha tocado realizar escenas románticas con otros artistas, por lo que revelaron cómo se sienten al interactuar con otros artistas.

“Ya nos ha tocado vernos en escenas de besos e incluso en la misma novela porque tengo una relación con ‘Máximo’ (Sergio Paris). Para Diego fue difícil estar en las escenas, pero Sergio es nuestro amigo y nos hacía sentir súper cómodos”, afirmó Karina Jordán a ‘Trome’.

Pero la artista afirma que como a ella le ha tocado realizar esas escenas, a Diego también, pero ella prefiere no verlas, para no ‘torturarse’.

“Yo soy más celosa, Diego lo toma mucho mejor, pero yo lo veo solo una vez (la escena de beso) porque no me gusta mucho torturarme. No soy masoquista”, comentó la actriz.

Karina Jordán también expresó que ambos entienden su profesión y respetan su trabajo, por ello es bastante común que se den besos con otros actores, pero resaltó que existe una línea que no se debe cruzar.

Karina Jordán canceló su boda por el coronavirus

Ya todo estaba planeado para que Karina Jordán y Diego Seyfarth se casen, pero llegó la pandemia del coronavirus, por lo que tuvieron que cancelar la celebración.

La artista usó su cuenta de Instagram para dejar un mensaje:

“Nos toca dejar de pensar solo en nosotros y pensar que somos todos hermanos, que no tenemos que comprar como si se fuera a acabar el mundo sino con respeto porque el otro también necesita lo mismo que tú. La gente que trabaja en los hospitales y clínicas necesitan más guantes, mascarillas y alcohol que nosotros”, indicó.