Geraldine Bazán desata polémica tras consultar si debe pintarle el cabello a su hija [VIDEO]

Geraldine Bazán desató la polémica en las redes sociales tras consultar a sus seguidores si es buena idea que le autorice a su hija a pintarse el pelo. Resulta que su hija mayor Elissa le pidió permiso de hacerse un cambio de look, eso incluye un tinte de cabello, sin descolorarse claro está.

Ante ello, Geraldine Bazán se mostró muy confundida si darle permiso o no, pues no estaba de acuerdo. Sin embargo, tras conversar con su hija llegó a un trato con ella, si su publicación llega a 20 mil likes no permitirá que se pinte el cabello.

Como era de esperarse, la famosa actriz abrió debate entre sus fans, quienes le pidieron que no le de permiso. "Que no cometa ese error, por favor", "Hay cosas que no se pueden y no son discutibles. Todo a su edad", se puede leer en los comentarios, mientras que otros usuarios le escribieron que sea más comprensiva, pues estos requerimientos de los hijos son propios de su edad y que los tiempos cambian.

Lo cierto es que Geraldine Bazán está aún más confundida. Como se sabe, la actriz tiene dos hijas, frutos de su matrimonio con Gabriel Soto. La pareja actualmente está separada.