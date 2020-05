Anahí de Cárdenas y su dura confesión tras anunciar que solo le falta una quimio

Anahí de Cárdenas anunció que solo le falta una quimioterapia tras haberse sometido a 18 sesiones luego de ser diagnosticada con cáncer. Ante ello, la joven hizo una emotiva confesión a sus seguidores a través de su cuenta de Instagram.

Como se recuerda, la actriz siempre está en constante comunicación con sus fans luego de anunciar que tenía cáncer de mama.

¿Cuál fue la confesión de Anahí de Cárdenas?

“Solo falta 1. Solo falta una. Han sido 18 cada una diferente, cada una única, pero siempre el mismo reto latente. Mantener mi cuerpo en estado óptimo para recibir la medicina, que me está salvando”, escribió la actriz.

Asimismo, reveló que si hubiese sabido sobre la importancia de su óptimo estado desde un inicio, otra sería la historia.

“Si hubiese tenido esa perspectiva desde el comienzo, quizás la historia hubiese sido distinta. Como recibimos las cosas y la narrativa que le damos, influye 100% en cómo nos afecta”, señaló.

Anahí de Cárdenas: "Al comienzo estaba tan asustada"

“Al comienzo estaba tan asustada, es difícil no estarlo. Pero mientras pasa el tiempo te vas acostumbrando. Claramente no me encantaría pasar por esto de nuevo, pero finalmente nadie sabe cuándo lo diagnostican, cómo va a ser el proceso”, agregó.

Anahí de Cárdenas sabe que aún no es el final del tratamiento, pero expresó que tiene la mentalidad positiva.

“En retrospectiva, es largo y tedioso, pero no es imposible. Queda aún un largo trecho, pero estoy muy contenta por terminar esta etapa!”, escribió.