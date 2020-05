Karla Tarazona desmiente a Leonard León: “No ve a sus hijos porque no ha querido”

Karla Tarazona indignada reveló que los problemas continúan con Leonard León por su falta de compromiso como padre, pese que el cantante hizo su denuncia por redes sociales que no ve a sus hijos.

La exconductora de 'Válgame' sorprendió al contar que el artista no ve a sus pequeños hace un año y no le pasa la pensión de alimentos.

Leonard León reclamó ver a sus hijos

El intérprete en una entrevista con un medio local confesó su nostalgia por no estar con sus menores, ya que le habían prohibido la visita.

"A Leonard y Alessandro los amo, ellos lo saben. Lamentablemente hay un problema. No puedo permitir que se pongan condiciones para poder verlos, ese fue el motivo por el cual yo pedí una variación de mi régimen de visitas, incluso ya iba a salir una medida cautelar para verlos, pero empezó lo de la cuarentena. En su momento diré cuáles son esas restricciones que esa persona (Karla Tarazona) me puso y por qué no llegamos a un acuerdo", indicó a Popular.

Karla Tarazona molesta desmintió a Leonard León

La exmodelo se pronunció tras conocer la última declaración de su expareja, desmintiendo que le prohibieron acercarse a sus dos niños.

"Por favor, que no mienta, hace un año que el señor no visita a Estéfano y Alessandro. Tampoco los llama, que no se haga el buen padre por Facebook”, expresó al Trome.

A su vez, manifestó que la actitud de Leonard no se debe al aislamiento social por la cuarentena. "Acá no le echemos la culpa a la cuarentena, porque esto viene desde hace un año. No los ha visto porque simplemente no ha querido. Hace dos meses que no lo está haciendo, ojalá se ponga al día”.

Karla Tarazona reveló la condición que debe cumplir Leonard León para ver a su hijos

Además, Tarazona narró al medio de comunicación, la condición que le propuso al vocalista de cumbia, pasar por un peritaje psicológico.

"Lo que pasa es que si él desearía verlos, primero deberá pasar por un peritaje psicológico. No puedes aparecer y desaparecer tan fácil. Lo que el juez diga se va a tener que respetar”".

Ante ello, Karla Tarazona concluyó que Christian Domínguez a diferencia de Leonard, sí está pendiente de su pequeño Valentino.