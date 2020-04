Hace varios días, la imagen de una “pareja perfecta” que tenían Luisana Lopilato y Michael Bublé se desplomó, pues a través de un live en Instagram, el cantante canadiense le dio un codazo y zamaqueo a la actriz argentina por haberle interrumpido.

Luego de esta polémica, Luisana Lopilato salió a aclarar el tema y negar que ella sea víctima de maltrato familiar.

Luisana Lopilato afirmó que Michael Bublé no la maltrata

Al día siguiente de haberse desatado esta polémica, Luisana Lopilato defendió a su esposo Michael Bublé.

"¡Es increíble cómo son algunos seres humanos! Mientras que atravesamos esta pandemia y vivimos momentos de encierro, angustia, miedo, soledad...incertidumbres de todo tipo, nosotros todos los días salimos con mi marido a hacer vivos para llevarles un poco de alegría, entretenimiento, añoranzas... y tenemos que soportar escuchar y ver lo que publican personas malintencionadas que salen a hablar cualquier cosa y sin conocer nada de nuestra familia", escribió en su Instagram.

"Después de todo el dolor que pasamos con Mike quiero que sepan que no tengo dudas quien es mi esposo ¡y lo volvería a elegir una y mil veces más! ¡No es justo! (…) Porque le falta el respeto a mi familia". "Les pido a ustedes, que tanto confían en mí desde hace años, que no lo permitan tampoco. Sin más que decir y haciendo lo que creo correcto cuando se meten con mi familia, dejo para Dios las consecuencias. El mundo necesita en estos momentos más que nunca amor, esperanza, valores, unidad y solidaridad, no este tipo de personas", agregó.

Luisana Lopilato y Michael Bublé mostraron a su hija cantando y bailando

Después de esta polémica, Luisana Lopilato y el cantante canadiense continuaron haciendo live en sus cuentas de Instagram para entretener a sus seguidores.

El último martes, en su transmisión en vivo, la actriz argentina y Michael Bublé presentaron a su hija Vida, quien tiene un año, y la pequeña demostró que heredó el talento de sus padres.

“¡Mi amor, mi amor! ¡Vení con papi!”, comenzó a llamarla Bublé. “Pueden escuchar a nuestra hija bebé”, agregó Lopilato. “¡Hola mi amor! Cuidado con eso que es peligroso, señorita. ¿Quieres decirle ‘Hola’ a mis amigos?”, continuó el candiense.

Cuando la pequeña apareció en el live de Instagram, Michael empezó a cantar el estribillo del tema de Shawn Mendes y Camila Cabello, ‘Señorita’, y Vida completó cada frase, despertando la ternura de todos los seguidores de sus papás.

Luego de unos minutos, el intérprete de ‘Feeling Good’ se levantó y empezó a cantar ‘I Like to Move It’, el famoso tema de Reel 2 Real y que aparece en la película ‘Madagascar’, y la beba de un año se puso a bailar.

Luisana Lopilato cuenta cómo conoció a Michael Bublé