Lali Espósito cautiva a sus fans bailando tema de Agua Marina [VIDEO]

Lali Espósito se encontraba en España filmando la serie de Netflix, “Sky Rojo”, cuando empezó la pandemia del coronavirus y por esta trágica situación se tuvo que cancelar las grabaciones.

Con la cancelación momentánea del rodaje de la serie de Netflix, Lali Espósito regresó a Argentina para pasar la cuarentena en su casa y para aprovechar el aislamiento social obligatorio, la artista está adelantando sus proyectos musicales en su mini estudio casero y se divierte haciendo videos en TikTok.

La actriz y cantante argentina se ha convertido en la “reina del TikTok” y sorprendió a sus fans con un video en el que disfruta de la cumbia peruana.

A través de Instagram, Lali Espósito compartió un video de TikTok en el que baila el tema “Así es el amor” de Agua Marina.

Rápidamente sus seguidores peruanos le comentaron que la canción que disfruta es de Agua Marina y lo hicieron viral.

Mira aquí el video de Lali Espósito bailando tema de Agua Marina

Lali Espósito cautiva a sus fans bailando en TikTok

Durante esta cuarentena, Lali Espósito pasa sus días divirtiéndose en TikTok y los comparte con sus seguidores, tanto en esta plataforma como en Instagram.

La artista argentina disfruta bailando conocidos temas como "Yo Perreo Sola" de Bad Bunny, o "Single Ladies" de Beyoncé.

Lali Espósito prepara su cuarto disco: L4LI

La intérprete de “Laligera” se encuentra preparando su cuarto disco con el que quiere "seguir deconstruyendo el lenguaje masculino" y abrazando los cambios.

"El disco viene con influencias de muchos sonidos y ritmos (…) Es muy ecléctico, como siempre me ha gustado, pero ahora traigo una mayor apertura. Soy fiel de disco a disco a cómo me voy sintiendo. No le temo a la evolución y al cambio", contó Lali Espósito.

Lali Espósito canta "Tu Revolución" en Unidos por Argentina

Los medios argentinos se unieron para juntar a diversos artistas y así recaudar los fondos para la lucha que enfrenta "La Cruz Roja" del país gaucho contra el coronavirus. Lali Espósito fue una de las primeras en sumarse y cantó la versión acústica de su tema "Tu Revolución" en Unidos por Argentina.