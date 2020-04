Kylie Jenner fue captada sin extensiones ni maquillaje [FOTOS]

Kylie Jenner, hace menos de un mes, hacía un llamado a sus más de 171 millones de admiradores de Instagram a quedarse en casa para ayudar en la lucha contra el coronavirus que también está golpeando con fuerza los Estados Unidos. Sin embargo, la influencer y reina de los productos de belleza no parece hacer mucho caso a sus propios consejos.

Con una imagen distante de la que tiene acostumbrados a su legión de fans, la integrante del clan Kardashian-Jenner fue captada mientras visitaba en Beverly Hills a su mejor amiga, Stassie Karanikolaou, modelo y también estrella en redes sociales.

El cabello recogido, sin maquillaje y sin zapatos, una despreocupada y sonriente Kylie Jenner fue fotografía – con bolsa de papas fritas en mano– mientras se dirigía hacia su Mercedes (con chófer) camino a casa de su mejor amiga.

A inicios de mes, Jerome M. Adams, cirujano general de los Estados Unidos, le pedía a la popular celebrity que usara su influencia para hacer entender a la juventud sobre la gravedad de la pandemia y la importancia de quedarse en casa para contenerla.

Ella respondió con un tuit en el que decía: "Es muy importante en este momento ponernos en cuarentena para asegurarnos de que no nos estamos poniendo en peligro a nosotros mismos ni a nadie más". Este post le costó cientos de mensajes a favor y en contra, luego que se hicieran públicas las más recientes imágenes en la que expone su falta de compromiso con el aislamiento social.

Por el momento, Kylie Jenner se ha estado apoyando en su expareja Travis Scott durante su propia, pero extraña cuarentena. La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians' y el rapero de 27 años, que tienen juntos a su hija de dos años, Stormi, se separaron el año pasado en medio del escándalo mediático, con rumores constantes sobre una posible reconciliación.