Alondra García Miró ‘saca cara’ por su relación con Paolo Guerrero

La modelo y ex chica reality Alondra García Miró generó polémica en todo el Perú después que su actual pareja Paolo Guerrero mencionara que terminaría su relación si es que ella tiene escenas de besos con otros actores.

Tras estas declaraciones, García Miró afirmó que ella pone por delante su relación, por lo que muchos usuarios la criticaron, indicando que no es una “relación sana”.

Por ello, la ‘ojiverde’ declaró a América Televisión que su prioridad es su felicidad:

“Mi prioridad soy yo y mi felicidad es mi prioridad. Estoy feliz ahorita y eso es lo que quería aclarar. Él me apoya en todo lo que he decidido, en mis trabajos. No entiendo por qué en irse por el lado oscuro”, expresó García Miró.

Cabe mencionar que Alondra también expresó que Paolo Guerrero se encuentra muy feliz al verla como protagonista en la telenovela ‘Te Volveré a Encontrar’.

“Está bastante orgulloso, igual que mi familia. Mi papá me escribió, todos me han felicitado”

“He podido transmitir todo lo que me esforcé, todo lo que estudié y todo lo que me comprometí con este proyecto”

¿Qué dijo Paolo Guerrero?

Al hacer la transmisión en vivo con Jefferson Farfán, Paolo Guerrero mencionó que terminaría la relación con Alondra si ella tiene esta clase de escenas:

“Si fuera en mi año, me hubiese molestado. No estaría con ella. Yo no podría soportar, obviamente, macho que se respeta. Si fuera un papel donde no haya ese tipo de cosas, no me molestaría. Estoy siendo transparente”, indica.