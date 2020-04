Historiador Daniel Parodi sobre Patricio Parodi: “Este patán no es pariente mío”

El reconocido historiador Daniel Parodi no toleró que lo vincularan con el modelo Patricio Parodi. Es por ello aclaró la situación en su cuenta de Twitter con un certero mensaje que mostró lo mucho que desaprueba al chico reality.

“Por si acaso, este farandulero y patán no es pariente mío, a las mujeres se les respeta”, escribió en Twitter Daniel Parodi.

Este post ha logrado gran aceptación consiguiendo más de mil me gusta y numerosos compartidos.

Comos se recuerda, Patricio Parodi consiguió el rachazo de muchos al publicar un TikTok donde se le ve reventando un huevo en la cabeza de Flavia Laos.

Más adelante, el modelos salió a aclarar que toda broma que le hace Flavia Laos es con su consentimiento, palabras que respaldó la actriz.

Emilia Drago califica de "acto violento" 'broma' de Patricio Parodi

Emilia Drago se refirió a la 'broma' que le hizo Patricio Parodi a Flavia Laos.

“Yo no sé ustedes pero si viene Diego y me tira un huevo en la cabeza, por supuesto que me va a parecer que es una agresión, una acto violento. No veo por ningún lado la ‘broma’ en ese video. ¿Ustedes qué piensan?”, escribió en su cuenta de Twitter, logrando el respaldo de sus fans.

Como se recuerda, Patricio Parodi no ha hecho caso a las críticas y ha sostenido que solo fue una broma de TikTok.