Luis Miguel pasó uno de sus cumpleaños más triste y solitario

Durante más de cuatro décadas Luis Miguel ha cautivado con su voz en el escenario y este 19 de abril cumplió 50 años, pero no lo pudo celebrar como él hubiera querido.

Luis Miguel alejado de los escenarios

Desde que empezó su carrera, Luis Miguel no ha parado de trabajar y siempre ha estado sacando disco tras disco, concierto tras concierto. Lamentablemente, sus 50 años le tocó recibirlo alejado de los escenarios y al parecer así estará mucho tiempo por la crisis del coronavirus.

Luis Miguel cumplió 50 años y lo pasó solo y triste

Los 50 años de Luis Miguel los recibió solo, pues tiene una escasa relación con sus tres hijos; Miguel y Daniel, quienes son fruto de su relación con Aracely Arámbula, y su hija mayor, Michelle Salas.

Antes que ocurra la cuarentena, el “Sol de México” se aisló en su yate embarcado en Bayside, Miami.

Luis Miguel tiene su gira mundial paralizada por obvias razones, este paro obligatorio más su falta de cercanía con sus hijos, ha hecho que este cumpleaños sea uno de los más solitarios del cantante.

Incluso, su novia, la modelo Mollie Gould, tampoco le acompaña. Pues, tal y como ella mostró en sus redes se encuentra en California, así que ni siquiera lo pasó con ella.

Aracely Arámbula le aconsejó a Luis Miguel que busque acercarse a sus hijos

“El tiempo no regresa, yo le diría que tomara ese bálsamo de amor y de la manera más amorosa que no se pierda esos momentos con ellos. Conmigo no, es con ellos”, dijo Aracely Arámbula en una entrevista con Al Rojo Vivo.