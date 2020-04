Hijo de Luis Miguel y Aracely Arámbula reaccionó así al descubrir que su mamá es famosa

Aracely Arámbula ha compartido fotos y momentos de sus hijos en las redes sociales; sin embargo, siempre los ha cuidado de no exponerlos demasiado.

Esta es una de las razones por las que Miguel y Daniel, hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula, no son conscientes de que su mamá es famosa.

Por eso, el hijo mayor de el ‘Sol de México’ y la protagonista de ‘La Doña’ se sorprendió mucho al descubrir que su mamá es cantante.

"El otro día terminamos de leer y entonces le dije: ‘Vamos a poner una canción por Alexa' y entonces empezamos a poner música y mi hijo me dice: ‘Qué padre que un día estuviera una canción tuya con Alexa’. Le digo: ‘Mi amor, es que sí está’ y de pronto digo: ‘Alexa (pon) Sexy de Aracely Arámbula’. Bueno, no sabes la emoción que me dio a mí así de '¿Viste, Miguel, viste?, mira mi canción’ pero me daba emoción la carita que puso él y que él se emocionara porque yo salía ahí. Como niña chiquita estaba yo”, compartió este momento la popular ‘Chule’ a través de un Instagram Live que tuvo con sus fans.

¿Quién cuida a los hijos de Aracely Arámbula mientras ella se encuentra trabajando?

Aracely Arámbula reveló que cuando ella tiene que trabajar, sus hijos se quedan con sus abuelos. La actriz señaló que sus papás son un gran apoyo para ella.