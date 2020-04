Tilsa Lozano: “Hay gente terrible que no cambia ni en crisis”

La modelo y empresaria Tilsa Lozano dio algunas palabras en su cuenta de Instagram acerca de la complicada situación que está atravesando el país y el mundo por el coronavirus.

Lozano habló sobre todos los que critican a los demás en esta época tan difícil que nos ha tocado vivir a todos y todas.

“Hay gente terrible que no cambia ni en crisis, que ve todo roto y su única forma de vivir es seguir rompiendo, lo hacen porque no tienen paz en la mente, porque no hay amor en el alma, porque tienen agitado el espíritu y rota la empatía”, explicó Lozano en sus redes sociales.

La expareja de Juan Manuel Vargas también aprovechó para explicar que los días de cuarentena sirvan para reflexionar sobre nosotros: “Es momento de cambios internos y externos”.

Magaly Medina y Rodrigo González criticaron a Tilsa Lozano

El ex conductor de espectáculos Rodrigo González ‘Peluchin’ dio una fuerte crítica a Tilsa Lozano por salir llorando en un video solicitando a la gente que no salga de sus casas.

“No te necesitamos de consejera de cabecera cariño. Tilsa se pone reflexiva y nos quiere hacer creer que está preocupada por nosotros y puja luego de hacer sus canjes, enviar mensajes de amor a su inversionista y publicar frases de auto ayuda sacadas de internet”, expresó.