Santi Lesmes defiende a Gisela Valcárcel por sacar pase de tránsito

La periodista Magaly Medina dio muchas críticas a Gisela Valcárcel por haber sacado el pase de libre tránsito sin tener algún trabajo ‘esencial’.

Tras estas declaraciones, el español Santi Lesmes reveló que ‘La Urraca’ hace rating hablando de Gisela :

“A Magaly le funciona hablar de Gisela, hace rating con ella... tiene que mandarle un regalo a Gisela porque le debe parte del éxito que está teniendo su programa”

El español también resaltó que es ‘normal’ que Valcárcel tenga un pase de tránsito porque ve las pautas y el contenido de ‘América Hoy’.

Gisela Valcárcel resalta que sacó pase de libre tránsito para llevar un familiar al hospital

Tras las críticas hechas en el programa ‘Magaly TV La Firme’, Gisela Valcárcel usó sus redes sociales para resaltar todo lo que se ha dicho de ella.

"Quiero asegurar que no he mentido en la información que he dado al pedir se me conceda permiso para transitar"

"No miento y esto es algo que sorprende al mentiroso y no a los que estamos acostumbrados a actuar libremente porque sabemos que la verdad es un principio y un valor"

"La Policía cada vez que me ha parado ha revisado mis documentos y me ha hecho las preguntas pertinentes notando que lo que consigno es solo la verdad y por emergencia en su totalidad"

"Además me he trasladado a hospitalizar a un familiar que tengo a mi cargo, todo con el respectivo permiso con su historia clínica, mas no con el pase", expresó Gisela Valcárcel.