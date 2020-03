Stephanie Valenzuela narra cómo pasa la cuarentena en México

La pandemia del coronavirus ha obligado al Perú y al mundo a tomar medidas radicales para frenar el contagio. Y es que ya ha cobrado miles de vidas en todo el planeta. Desafortunadamente existen algunos peruanos y peruanas que tienen que pasar estas medidas fuera del país por el cierre de fronteras.

Una de ellas es la modelo Stephanie Valenzuela, quien está viviendo en México y cumpliendo con el aislamiento social para no contagiarse del covid-19.

“Estaba en Miami, pero me mudé a México porque estaba con las grabaciones de mi música. Estoy haciendo cuarentena voluntaria con mi hermano, a quien no lo dejaron regresar al Perú porque cerraron las fronteras. Tenía planes de ir en abril, pero ya no se puede”, narró en sus historias de Instagram.

Valenzuela también explicó que extraña mucho a su familia y la comida del Perú.

“Extraño mucho la comida de Perú y a mi familia que vive en Arequipa. Espero que todo esto pase para volver a juntarnos. ¡Salud! por la cuarenteritus… lo que se viene es otro nivel…. ‘pursuit of dreams’ (persiguiendo tus sueños)”, indicó.

¿Quién es Stephanie Valenzuela?

Stephanie Valenzuela es una modelo peruana que ha participado en distintos realitys de competencia. Al pasar los años, ella prefirió radicar en el extranjero y suele visitar distintos países junto a Paula Manzanal.