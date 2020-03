Angelina Jolie furiosa con Brad Pitt por la cercanía de su hija con Jennifer Aniston

Angelina Jolie y Brad Pitt aunque parecían haber retomado una buena relación de padres luego de tres años de enfrentamientos por su divorcio, habría quedado en el pasado.

Pues, se hizo viral una nueva polémica entre los famosos de Hollywood por la cercanía entre la hija de la activista con Jennifer Aniston, ¿qué ocurrió?

Angelina Jolie prohíbe la cercanía de sus hijos a Jennifer Aniston

De acuerdo a The Sun, la protagonista de 'Maléfica volvió a pelear con el ganador de un Oscar por la custodia de sus menores, pues, no desearía que tengan ningún contacto con la intérprete de Friends, ya que se ha hecho evidente la amistad entre los exesposos.

“Angelina ha exigido en privado que se prohíba a Jen ver a sus hijos. Y por si eso no fuera suficiente, también solicitó una nueva evaluación de custodia de sus hijos contra Brad. Fue una gran sorpresa para todos, incluidos los niños”, expresó Celebrity Insider.

Fuentes cercanas a los actores indicaron a la revista Woman's Day que están batallando legalmente, pero que Angelina desea obtener la "custodia exclusiva" de sus seis herederos.

¿Por qué Angelina está furiosa con Brad Pitt?

Otros medios internacionales manifestaron que la exactriz de Friends ayudó a Shiloh John, la hija de 13 años de Brad y Angelina, a conseguir un papel actoral. Como consecuencia de esto, Angelina se enojó.

“Shiloh siempre les dijo a sus padres que quería ser actriz”, advirtieron desde el entorno de los Jolie-Pitt. A su vez, “Brad le pidió a Jennifer que si sabía de algún papel que pudiera ser interesante para su hija le avisara y eso fue lo que sucedió”, explicaron fuentes oficiales.

Angelina Jolie molesta con Jennifer Aniston

Tras el pedido de Pitt, su expareja le ofreció a la adolescente un papel en The Goree Girls, película en la que trabaja como productora.

“Cuando Jen le dijo que existía la posibilidad de que Shiloh tuviera un pequeño papel, Brad habló con Angelina y la intentó convencer de que iba a poder hacerlo, sin descuidar sus estudios. El problema fue que Angelina se enfureció cuando escuchó que quien había gestionado el papel fue la ex mujer de Brad. El contrato todavía no se firmó. Brad espera que Angelina no haga nada de último minuto”.