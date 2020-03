Actriz de ‘La Casa de Papel’ y su novio en cuarentena por coronavirus

Úrsula Corberó viajaba de Madrid a Argentina para poder estar así al lado de su pareja, Chino Darín, sin embargo cumpliendo con las recomendaciones gubernamentales para evitar la propagación del COVID-19, la pareja de actores permanece en cuarentena recluidos en casa.

Ha sido el actor el encargado de anunciar las medidas de precaución a través de su cuenta de Twitter, intentado así concienciar a sus seguidores y trasladar las mismas medidas que estamos tomando en España en el país argentino.

"Estoy en cuarentena preventiva desde hace días con @ursulolita que viajó desde Madrid el martes. Nos sentimos bien pero seguiremos el protocolo de aislamiento. Me estoy informando mucho y creo que todos deberíamos hacer algo en Argentina", ha escrito el hijo de Ricardo Darín en su perfil de Twitter.

Además ha trasladado su preocupación: "La información que llega de España e Italia es realmente alarmante. El problema es la rápida propagación del virus. Llevamos unos días/semana de ventaja con respecto a ellos y el tiempo parece ser la clave para que muera la menor cantidad de gente posible. El momento es ahora".

"Los números oficiales NO son los casos reales. No representan ni un 5% de los afectados reales que andan en la calle. El largo período de incubación hace que los detectemos siempre tarde. Todos podríamos estar infectados ahora mismo sin saberlo. Amigos, vecinos, etc. Cuídense", continúa el actor argentino, que sentencia para terminar: "Este virus es un llamado a la solidaridad".

Mientras tanto Úrsula ha compartido con todos sus seguidores como están endulzando este momento de encierro con alfajores típicos de Argentina.

(Con información de Europa Press)