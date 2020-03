Viviana Rivasplata a Sheyla Rojas: "A mis 42 años no tengo relleno ni bótox"

Sheyla Rojas durante los últimos años ha hecho notar a través de su cuenta de Instagram, cambios radicales en su figura que no ha negado, tanto así que confesó haberse sometido a más de diez cirugías.

Ante ello, Viviana Rivasplata fue consultada por la imagen que ahora luce la conductora de 'Estás en todas', sorprendiendo con su respuesta al criticar a la joven por los excesos del bisturí.

¿Qué dijo Viviana Rivasplata a Sheyla Rojas?

La modelo durante una entrevista con el diario Trome, manifestó su posición en contra de los abusos en las operaciones quirúrgicas que las jóvenes están realizándolo con más frecuencia en la actualidad a temprana edad.

Pues, la chiclayana resaltó que no es bueno obsesionarse y deben aprender a valorarse las mujeres. “Todas las mujeres somos bellas, hay que potenciar, arreglarse un poquito, pero de ahí a obsesionarse con las cirugías no estoy de acuerdo. Prefiero la belleza natural, tienen que aprender a quererse como son, no hay perfección”.

A su vez, cuando le preguntaron si la había observado en persona, comentó, "ess regia, pero yo tengo 42 años y no tengo rellenos ni botox, porque no me agrada. Quiero estar contenta con lo que Dios me dio. Quiéranse y ámense como son. No todo es físico ni apariencia".

¿Cómo lucía antes Sheyla Rojas en 'Combate'?

La empresaria se hizo conocida tras su participación en el programa reality 'Combate', siendo considerada una de las figuras más queridas por su carisma y divertida personalidad. A continuación te presentamos cómo fue su casting.

Hijo de Sheyla Rojas

La presentadora desde que nació su pequeño Antoñito ha solido compartir tiernos momentos con el menor que nació durante su romance con Antonio Pavón.

Sheyla Rojas en 'Esto es Guerra'