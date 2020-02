Paris Hilton se ha convertido en la estrella del nuevo número de Cosmopolitan en Reino Unido. La empresaria es considerada por la publicación como la 'influencer original'.

Una extensa entrevista en la que Paris ha decidido tratar uno de los temas más delicados de su vida, su inesperada ruptura con su prometido Chris Zylka.

Paris Hilton se confiesa tras la cancelar su boda con Chris Zylka

El actor y la multimillonaria decidieron comprometerse tras varios años juntos. El protagonista de la exitosa serie The Leftovers le pidió matrimonio a su novia con un anillo valorado en dos millones de dólares.

Solo diez meses después de esta pedida, Paris y Chris decidían dar por terminada su relación y comenzar una nueva vida por separado.

Ahora, la heredera del imperio Hilton asegura que romper con su prometido fue la mejor decisión que ha tomado en su vida: "Fue la mejor decisión que he tomado en mi vida", y añade: "Simplemente no creo que él fuera la persona adecuada y siento que soy una mujer increíble y merezco a alguien maravilloso. Simplemente no me sentía bien".

Unas tajantes declaraciones que terminaban con un "he trabajado demasiado duro para darle mi vida a alguien. Así que tiene que ser perfecto".

Y es que ella misma reconoce que la idealización que tiene del amor no le ha ayudado nada: "Siempre he estado obsesionada con las historias de Disney y las historias de amor y pensé que iba a ser mi final feliz, y me di cuenta después de un tiempo que no era la decisión correcta".

(Con información de Europa Press)

