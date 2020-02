María Pía recibió críticas tras lucir el mismo vestido que JLo y ella les responde así

María Pía Copello fue invitada a los Premios Lo Nuestro e impactó en la alfombra magenta con un despampanante vestido de Versace. El look que usó la conductora fue el mismo que modeló Jennifer Lopez durante la semana de la moda de Milán.

La ex conductora de ‘Esto es Guerra’ lució el vestido que está valorizado en 10 mil dólares y causó muchos comentarios en las redes sociales, entre buenos y malos.

Muchos comentarios en su Instagram la halagaron por su increíble figura. Sin embargo, hay algunos que le dijeron que María Pía Copello no se compara a Jennifer Lopez y de ser poco original.

“Regia Pía. Pero mejor hubieras ido con otro vestido ya ese fue usado”, fue uno de los comentarios.

Ante las críticas que ha recibido la ex animadora infantil, ella declaró telefónicamente a un medio nacional que, “las criticas me resbalan, hace tiempo estoy bañada en aceite. Es cierto, que hay que ser bien osada para ponerte un vestido así, pero si se te queda bien hay que aprovechar porque este cuerpo no lo voy a tener toda la vida”.

María Pía Copello fue invitada a Premios Lo Nuestro por la cadena Univisión, en el que destacaron su trabajo como influencer.

“A ‘Esto es guerra’ seguiré yendo cada vez que pueda, solo como conductora invitada porque es un programa al que le tengo mucho cariño”, señaló.

Por último, la conductora de televisión comentó que no se pudo encontrar con Yahaira Plasencia y Leslie Shaw.

“Cada quien estuvo haciendo su marketing por diferentes lados y no se dio la posibilidad de juntarnos, es una pena”.