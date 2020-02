Primer personaje gay fue presentado en ‘Los Vilchez 2’

¡Un gran avance! La teleserie ‘Los Vilchez 2’ reveló a su primer personaje gay llamado Ignacio.

Ignacio o ‘Nacho’ ha llegado al barrio de los protagonistas y no ha tenido dudas en confesar que es homosexual. La inclusión de este personaje ha sido aplaudida por los usuarios y también la reacción de Sofía y ‘Uchi’, quienes lo abrazan y apoyan.

A pesar que Ignacio confiesa que es gay, se le ve muy nervioso cuando lo cuenta y revela que sus padres lo rechazaron cuando les dijo su verdadera orientación sexual.

“Lo que más pena me da es no poder ver a mi hermano que tiene ocho años. Mi papá dice que no quiere que lo ‘contagie’”, mencionó entre lágrimas Ignacio.

El ingreso de un personaje homosexual es digno de aplaudir, ya que las teleseries peruanas no suelen presentar esta clase de historias tan delicadas.

¿Cuándo se estrenó la serie ‘Los Vilchez 2’?

La serie ‘Los Vilchez 2’ se estrenó el 2 de enero del 2019. Entre su reparto tiene a reconocidos artistas como Mayra Goñi, Patricia Barreto, Patricia Portocarrero, Ana Cecilia Natteri, Mariela Zanetti y muchos más.

La miniserie es un spin-off de la producción ‘Ven Baila Quinceñera’ que tuvo como protagonistas a Flavia Laos, Alessandra Fuller y Mayra Goñi.

El personaje de Mayra fue tan querido que decidieron crear una serie sobre ella, su barrio y toda su familia.