Aracely Arámbula y Stephanie Salas, dos ex de Luis Miguel que ahora las une la admiración y respeto

Stephanie Salas y Aracely Arámbula han sabido dejar de lado las adversidades para dedicarse integramente a sus hijos. Como se recuerda, ambas famosas mexicanas, son ex pareja de Luis Miguel y actualmente a ellas las une el cariño, respeto y admiración.

Hace unos días, Stephanie no dudó en mandarle un bonito mensaje a Aracely Arámbula a quien catalogó como una mujer “luchona” por hacerse cargo ella sola de sus dos hijos, Miguel y Daniel, fruto de su relación con el artista mexicano.

“Le mando besos a la señora, es una mujer muy luchona”, expresó Stephanie cuando los reporteros le preguntaron su opinión sobre Aracely.

Y ahora fue el turno de “La Chule” quien respondió a los lindos comentarios que le hizo Stephanie y resaltó que como madre, la nieta de Silvia Pinal también ha hecho un gran trabajo.

“¡Ay mi Stephanie hermosa! ¿pues ella también no? Ella ha sido una gran mamá, ella siempre se ha hecho cargo de Michelle, y es gente muy querida para mí. Yo quiero mucho a ‘Mich’ y a su mamá. No nos conocemos tanto ella y yo, pero todo mi respeto”, expresó.

Por otro lado, Aracely Arámbula fue cuestionada sobre cómo hace para organizar su vida entre la TV y su rol de mamá. La ex de Luis Miguel, contó que el apoyo de sus padres es muy presentes.

“Como todas las mamás, ¡bendito Dios que mi mamá me ayuda!, las santas madres que tenemos, o sea mi mamá me ayuda, mi papá también, así que, pues bueno si me duele irme de casa, pero muy contenta porque estoy realizada”.

¿Cómo se conocieron Aracely Arámbula y Luis Miguel?

Su historia inició de forma repentina. Según cuenta el periodista Gustavo Adolfo Infante, la pareja se conoció en Acapulco, cuando la popular Chule era aún novia de Fernando Colunga.

"En ese entonces Aracely y Fernando Colunga andaban de novios. Recuerdo que ella me lo pasó por teléfono, y nos saludamos. Ese día por la noche sucedió lo de Luis Miguel y Aracely", contó Gustavo Adolfo Infante, en el programa De Primera Mano.