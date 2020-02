Melissa Klug se defiende: “Que me digan vividora, pero mala madre jamás”

¡Está afectada! La empresaria Melissa Klug está en el ojo de la tormenta después que en un dominical el abogado de Jefferson Farfán revelara la cantidad de dinero que recibe mensualmente por sus dos hijos.

Tras la divulgación del video, Klug conversó, a través de Instagram, con Rodrigo González y mencionó que a ella le pueden decir lo que quieren, pero mala madre jamás.

“Mis hijos merecen respeto desde chiquitos merecen respeto y coméntame si lo que reclamo no es por mis hijos, por su bienestar y por su felicidad. Que me digan mantenida, vividora y lo que quieran pero mala madre jamás.

Si ellos quieren hacerme trizas allá ellos, yo por mis hijos aguanto todo y yo no soy de metal Rodrigo a mí me afecta pero eso a solas en mi casa porque mis hijos me necesitan fuerte porque si yo no lucho por ellos quién lo va a hacer? Estoy cansada no te voy a mentir eso me duele mucho, me afecta.

La prensa me sigue hasta a Plaza Vea. A mis hijos los miran de arriba abajo en la calle, a mis hijos ni qué te digo pero así es pues, cuando te enfrentas a un poderoso… Un beso”, mencionó ‘La Blanca de Chucuito’ en conversación con Peluchin a través de Instagram.

Echa un vistazo a las imágenes: