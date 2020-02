Alondra García Miró sorprende al hablar por primera vez de su boda con Paolo Guerrero

Alondra García Miró sorprendió a sus seguidores de Instagram tras decidir hablar por primera vez de su boda con Paolo Guerrero.

Como se recuerda, la bella modelo siempre ha sido reacia al hablar de su vida privada. Sin embargo, se animó a responder las preguntas que le hicieron sus seguidores en Instagram, quienes en su mayoría le consultaron "para cuándo la boda".

“Voy a aprovechar de responder esta pregunta porque no les miento que más de la mitad de las preguntas es si me voy a casar o cuándo me voy a casar. Pero no chicas, todavía no me voy a casar, todavía no. Cuando me... cuando sea el momento yo les prometo que les voy a contar, se los prometo”, dijo Alondra García Miró en su historia de Instagram.

Cabe señalar que la figura de televisión indicó recientemente que cree en el matrimonio para toda la vida. Sin embargo, hasta el momento no hay planes de boda con el futbolista.

“Deseo, con todo mi corazón, un matrimonio para toda la vida. Hoy en día pasa mucho: empiezan los problemas, las papas queman y las parejas se separan. No es así. Uno tiene que tener compromiso con todo lo que haga”, señaló Alondra en su momento.