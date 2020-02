Tatiana revela qué le dijo Shakira cuando se cruzaron: “Yo me quede impactada”

Todos quedamos impresionados con el espectáculo que ofrecieron Jennifer Lopez y Shakira en el Super Bowl, el pasado domingo. Luego de este increíble show, muchos artistas expresaron su admiración por las cantantes latinas y contaron algunas anécdotas que tuvieron con ellas.

Una de las celebridades que contó una anécdota fue Tatiana, quien conoció a Shakira cuando la colombiana recién iniciaba su carrera musical.

“La Reina de los niños”, como es conocida, compartió en su Facebook sobre el primer encuentro que tuvo con Shakira y por qué se quedó helada con las palabras de la cantante colombiana.

"Me acerqué y le dije emocionada: "Hola! Me llamo Tatiana y soy cantante de aquí de México, me encanta tu disco, te felicito y te deseo mucho éxito” a lo que me respondió "¿ Tatiana? La de las pepitas?" -cuando yo fui a Colombia en 1988 con mi álbum "Un Lobo En La Noche" me decían "la sardina de las pepitas" porque todo mi look era de bolitas”, fue el mensaje que escribió la animadora infantil.

Asimismo, contó que Shakira le reveló que se inspiró en ella para sus primeros looks.

"Ella añadió "Cuando saqué mi primer disco me inspiraba mucho en ti y la disquera me decía que querían que yo fuera la Tatiana colombiana así que veía tus portadas". Yo me quede impactada por su sencillez y su memoria", compartió Tatiana.

Luego de este mensaje, los fans de la animadora la felicitaron y se emocionaron por ser la inspiración de una gran artista.