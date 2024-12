“Hubo uno que sí lo molestó mucho, no diré su nombre porque está casado, p ero es de la selección argentina. Yo estaba empezando la relación con Beto y Beto se enteró y le dijo: 'Oye, por si acaso ella está saliendo conmigo y tú estás casado, así que no le vuelvas a escribir'”, contó la exchica reality.

Ivana destacó que este tipo de comunicación abierta entre ella y su esposo fortalece la confianza en su matrimonio, asegurando que el día en que eso no suceda, le afectará profundamente. “Hay esa confianza para contarnos. El día que no me diga, me vuelvo loca”, expresó.